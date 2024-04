Sky Shield: Warum Österreich nun Milliarden für die Raketenabwehr ausgibt

Ende Mai wird beim EU-Verteidigungsministerrat eine Absichtserklärung aller Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Und diese führt dazu, dass Wien mit der Beschaffung, sprich dem Kauf, in Bälde beginnen kann.

Wie funktioniert die Abwehr

Militärs sprechen bei Sky Shield von einem Zwiebelprinzip. Denn wie bei dem Gemüse funktioniert die Raketenabwehr in Schichten („Layers“), die von der kurzen Reichweite (sechs Kilometer in die Höhe, 15 Kilometer in die Ferne), über eine mittlere bis hin zur absoluten Langstrecke (mehr als 25 Km hoch, und Tausende Kilometer weit) reichen.