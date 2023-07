Operation Sky Shield: Tanner unterzeichnet Beitritt zur Raketenabwehr

Am Vorabend der Unterzeichnung trafen sich Klaudia Tanner, Viola Amherd und Boris Pistorius bereits zu einem keinen Empfang in Bern. Zu einem lockeren Abend, wie es die Gastgeberin formulierte, "bevor es morgen die ernsten Gespräche gibt". Sowohl in Österreich als auch in der Schweiz hat die Ankündigung der Teilnahme an "Sky Shield" zu Debatten über die Neutralität geführt.

➤ Mehr dazu: "Sky Shield": Militärexperte hat "keinerlei Bedenken was Neutralität betrifft"

Kritiker sehen diese Initiative mit dem Neutralitäts-Status nicht vereinbar. In Bern sollen Aktivisten deswegen auch eine Mahnwache am Ort der Unterzeichnung geplant haben. In Wien hat eine Initiative eine Demonstration vor der Schweizer Botschaft angekündigt.