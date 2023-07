Die Beitrittsankündigung der Bundesregierung am Wochenende hat eine neuerliche Debatte um die österreichische Neutralität entfacht. So kritisierte die FPÖ den geplanten Beitritt Österreichs am Sonntag scharf. FPÖ-Chef Herbert Kickl sprach in einer Aussendung von einer "verheerenden neutralitätspolitischen Entscheidung".

Die Regierungsspitze ist nun darum bemüht zu betonen, dass Österreichs Neutralität durch "Sky Shield" nicht gefährdet sei. "Mit der europäischen Initiative 'Sky-Shield“ können wir, selbstverständlich im Einklang mit dem Bundesverfassungsgesetz über die Neutralität, auf neue Bedrohungen und Technologien, insbesondere Drohnen und ballistische Raketen, effektiv reagieren", heißt es in einer Stellungnahme von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler auf KURIER-Anfrage.

➤ Mehr lesen: FPÖ-Kritik an geplantem "Sky Shield"-Beitritt