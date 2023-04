"Sind mitten im Umbruch": Mit dem Kanzler in die Autozukunft blicken

Am Mittwoch lädt der Kanzler Experten und Manager zum großen Autogipfel ins Kanzleramt. Tags zuvor, am Dienstag, informierte er sich in Paradebetrieben über den Stand der Entwicklung. Zuerst war Karl Nehammer bei der Voest, um sich über den Stand der Wasserstoffforschung zu informieren.

Am Dienstag am Nachmittag besuchte Kanzler Karl Nehammer das BMW-Motorenwerk in Steyr. Hier werden Motoren für fossile Brennstoffe hergestellt, der Standort Steyr ist das größte Motorenwerk des bayrischen Konzerns, die 4.500 Mitarbeiter produzieren für die ganze Welt.