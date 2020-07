Maurer zu aufgehobenen Corona-Verordnungen: "Für Zukunft lernen"

Zu ÖBAG-Chef: "Seltsame Vorgänge"

Befragt wurde Maurer auch zur Causa von ÖBAG-Alleinvorstand Thomas Schmid, in der Chat-Protokolle nahelegen, dass er an seiner eigenen Ausschreibung mitgewirkt hat. "Es liegen alle möglichen Vorwürfe am Tisch, es werden potenziell noch mehr Dinge dazukommen", so Maurer. "Der Untersuchungsausschuss arbeitet, die Ermittler arbeiten, wir tun gut daran, zu schauen, dass das Gesamtbild stimmt. Dass es in der ÖBAG und rund um die Person Thomas Schmid zu sehr seltsamen Vorgängen, potenziell auch gröberen Verfehlungen gekommen ist, wird schon recht deutlich." Und: "Es schaut definitiv nicht gut aus, ich glaube dass es Konsequenzen brauchen wird." Allerdings sei dies Sache des ÖBAG-Aufsichtsrats, betonte sie.

EU-Gipfel hätte mit Grünen "proeuropäischer ausgeschaut"

Zum Ergebnis des EU-Gipfels meinte Maurer, unter Grüner Verhandlungsführung "hätte das deutlich europäischer und proeuropäischer ausgeschaut". Man müsse allerdings die "Kirche im Dorf lassen": Es bleibe ein Paket übrig, das sehr groß sei, das den Klimaschutz betone und in welchem "besonders betroffene Staaten sehr starke Unterstützung bekommen über Zuschüsse". "Ganz so stark durchgesetzt haben sich da die Sparsamen nicht", meinte sie. Österreich gehört zu einer sogenannten Gruppe der sparsamen Vier.

SPÖ-Kritik an "Verordnungschaos"

Kritik kam von der SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim. In einer Aussendung unter Bezug auf die neuerliche Verordnungsverwirrung rund um die in der Nacht auf Freitag erlassenen Einreisebestimmungen, das "Verordnungschaos der Bundesregierung nimmt seinen Lauf". "Kaum veröffentlicht, musste das Gesundheitsministerium auch schon wieder nachbessern", so Yildirim. "Wenn die Grüne Klubobfrau Maurer jetzt angibt, man habe aus den bisherigen Fehlern bei den Corona-Verordnungen gelernt, dann frage ich mich, wie der Pfusch rund um die neueste Verordnung erst ausgefallen wäre, wenn man nicht dazugelernt hätte. Bei für die Bevölkerung derart einschneidenden Verordnungen muss es zumindest eine Einbindung des Verfassungsdienstes im Bundeskanzleramt geben", so ihre Forderung.