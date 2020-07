Peter Sidlo: "Ich will zur Aufklärung beitragen"

Sidlo erklärt, warum er mit "Hubert" (Hubert Fuchs, damals FPÖ-Finanzsstaatsekretär) reden wollte. "Ich wollte in einem losen Erstgespräch in Erfahrung bringen, was regulatorisch zu beachten wäre", so Sidlo. "Es ging um die Frage, worauf seiner Meinung nach, zu achten wäre, wenn es zu einem Eigentümerwechsel kommt." Sidlo hört, entspannt wirkend, den Fragen von Gerstl zu. In der linken Hand ein weißer Kugelschreiber. Gerstl will - wie Krisper und Tomaselli - wissen, ob Sidlo nach einem "FPÖ-Ticket" fragte. Peter Sidlo führt aus, dass er "sich treu bleibe" und der Aussage "auch jetzt" entschlage.