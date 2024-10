FPÖ-Chef Kickl als "Sicherheitsrisiko"? Die Stationen einer Entfremdung

Als Herbert Kickl im Frühjahr 2018 in der köchelnden BVT-Affäre erklärt, er wolle den Staatsschutz umkrempeln, ist in der türkis-blauen Koalition alles in bester Ordnung: Die ÖVP versichert, FPÖ-Innenminister Kickl habe sich „selbstverständlich“ mit ihr abgestimmt. Und um das herauszustreichen, lässt die ÖVP via Generalsekretariat schriftlich ausrichten, „die Volkspartei übt keine Kritik am Innenminister“. Der Name des Generalsekretärs: Karl Nehammer.