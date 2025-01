Sicherheitsrisiken: Russland-Nähe der FPÖ "veritables Problem"

Ähnlich äußerte sich der CDU-Politiker Christoph de Vries , der ebenfalls dem Geheimdienstgremium angehört: "Mit Blick auf die engen Verflechtungen der FPÖ und der Dienste mit Russland in der Amtszeit Herbert Kickls als Innenminister sind Sorgen für die weitere Zusammenarbeit nicht unbegründet." Der frühere Chef des Leitungsstabs des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Conrad , warnte dagegen vor vorschnellen Entscheidungen. Es werde entscheidend "auf die Bewertung der Details von Machtstrukturen, Entscheidungskompetenzen und Personalien" ankommen, sollte eine FPÖ-geführte Koalition tatsächlich zustande kommen, sagte er dem Handelsblatt. Gleichwohl sieht er "Grund für Aufmerksamkeit, gegebenenfalls auch für pragmatische Lösungsansätze". Anlass dafür seien nicht nur die bekannte Vorgeschichte zur Russland-Nähe der FPÖ, sondern auch die offenen Fragen in der "Großaffäre Marsalek".

Der Historiker vom Institut für Zeitgeschichte in München hält "es aber für sehr unwahrscheinlich, dass die Zusammenarbeit mit den österreichischen Nachrichtendiensten und der Informationsaustausch mit Österreich mehr oder weniger vollständig zum Erliegen kommt". Informationen zum islamistischen Terrorismus oder gar konkrete Hinweise auf Anschläge würden weiterhin mit österreichischen Diensten geteilt werden, so Hänni. Auch andere Kooperationsformen jenseits vom Informationsaustausch dürften weitergeführt werden.

Auch der Geheimdienstexperte Hänni zeigt sich zurückhaltend. Allerdings sei durchaus wahrscheinlich, dass im Fall einer FPÖ-geführten Regierung die internationalen Nachrichtendienste den Informationsaustausch zu russischer Spionage und anderen russischen Geheimdienstaktivitäten in Europa sowie zum Krieg in der Ukraine "zumindest" einschränken.

Dem pflichtet der Terrorismus- und Sicherheitspolitik-Experte Riegler bei. Selbst unter einer FPÖ-Kanzlerschaft wäre man nicht von Hinweisen auf terroristische Bedrohungsszenarien von ausländischen Partnerdiensten abgeschnitten. Es sei "Usus" solche Informationen an betroffene Staaten weiterzugeben, "auch wenn man mit ihnen nicht übereinstimmt". Die USA hätten beispielsweise Russland vor radikalislamistischen Anschlägen in Moskau gewarnt.

Wohl "Anlassfall" für Einschränkungen nötig

Was den Austausch von Informationen mit Russland-Bezug betrifft, wäre nach Einschätzung von Riegler ein "konkreter Anlassfall" erforderlich, der bewirken müsste, dass das Vertrauen in die österreichischen Behörden im Ausland erschüttert wird, wie es mit der seinerzeitigen Razzia in der Zentrale des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BVT) und der Beschlagnahmung von als geheim klassifizierten Daten der Fall war. Allerdings habe sich die Situation seit 2018 deutlich verkompliziert: "Die Anzahl rechter Regierungen hat in ganz Europa deutlich zugenommen. Mit Ungarn und der Slowakei gibt es zwei Regierungen, die den EU-Kurs in der Ukraine-Frage offen in Frage stellen." Die mögliche Besetzung des US-Geheimdienstkoordinators mit Tulsi Gabbard werfe außerdem "die brisante Frage auch, inwieweit man den USA bald noch vertrauen kann", hielt Riegler fest.