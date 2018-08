Sicherheitskosten: Putin, Trump und Papst in eigener Liga

Auch wenn Putins Teilnahme an der illustren Hochzeitsgesellschaft der Außenministerin am Samstag als Privatvergnügen anmutet, ist es offiziell laut dem Außenministerium ein „Arbeitsbesuch“. Ein „Privatbesuch“ von Putin, Trump oder dem Papst ist ausgeschlossen. Als „hochgefährdete Persönlichkeit“ genießen alle drei Persönlichkeiten in Österreich besonderen Schutzstatus. Durch die „übliche Sicherheitsbetreuung für den Besuch eines ausländischen Staatsgastes“ trägt diese Kosten die öffentliche Hand, heißt es aus dem Innenministerium.

Die Außenministerin kommt für die Kosten der Hochzeitsfeierlichkeiten, „einschließlich der Kosten für die private Sicherheitsfirma“ auf, erklärt ein Sprecher.