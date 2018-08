Heikler Hochzeitstanz mit Präsident Putin

Diese Linie der EU gegenüber Russland ist zuletzt immer kritischer geworden. Jüngster Höhepunkt der Spannungen mit Moskau: Der versuchte Mordanschlag auf den übergelaufenen russischen Spion Sergej Skripal und dessen Tochter. Die Regierung in London sah die Beteiligung Russlands an dem Attentat mit dem Nervengift Nowitschok als erwiesen an – und setzte in der EU Strafmaßnahmen durch. 21-EU-Staaten wiesen daraufhin russischen Diplomaten aus.

Sieben Staaten, darunter Österreich, zogen nicht mit. Die Begründung von Außenministerin Kneissl: Letztlich sei die Schuld Russlands in diesem Fall nicht einwandfrei nachgewiesen. Und: Österreich sehe sich als „Brückenbauer“ zwischen dem Osten und dem Westen.

In Moskau wird dies mit Wohlwollen registriert. Freundlich zur Kenntnis genommen wird auch, dass in Österreich weder Regierung noch die OMV das in der EU heftig umstrittene acht-Milliarden-Dollar-Pipeline-Projekt „North-Stream 2“ in Frage stellen.

"Trojanisches Pferd"

Österreich verspiele die „gute Reputation des Landes“, ärgert sich der Grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon über Putins Kurzbesuch bei Kneissls Hochzeit. Und auch Russland-Experte Gerhard Mangott befürchtet: „Man gewinnt den Eindruck, dass Österreich für Putin eine Art Trojanisches Pferd innerhalb der EU ist. Das ist für Österreich nachteilig.“ Das widerspreche der Russlandpolitik der EU.

Dient sich Österreich also Russland als Partner an, während die Mehrheit der EU auf der Bremse steht? Schlimmer noch: Lässt sich Österreich manipulieren – um im Sinne Russlands die EU zu schwächen? „Wir verfolgen nicht das Ziel, etwas oder jemanden in der EU zu spalten“, hatte Putin im Juni in einem Interview mit ORF-Anchorman Armin Wolf abgewehrt.

In Brüssel geht man vom Gegenteil aus: Eine uneinige EU sei handlungsunfähig und stärke automatisch den geostrategischen Konkurrenten Russland. Derzeit sieht es danach aus, als würde Österreich auf EU-Kurs bleiben und daher für Moskau nicht als Spaltpilz dienen, sondern nur als guter Draht in den Westen.

Die wahre Macht sieht Russland weiter in Berlin oder im Tandem Frankreich-Deutschland. Und selbst Wiens oft geäußertem Wunsch, Frieden zu vermitteln, sei es in der Ukraine, sei es in Syrien, schenkte man in Russland kein Gehör. Und so darf man von Putins Auftritt als Hochzeitsgast beim Ministerin Kneissl vor allem eines erwarten: hohen Publikumswert – ohne Sprengkraft für die Einheit der EU.