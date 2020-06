Sicheres Mandat? Team Stronach rudert zurück

Ebenfalls nicht strafbar, aber im rechtlichen Graubereich ist die von Stronach angekündigte Gewährung von Darlehen statt Parteispenden. FPÖ und BZÖ kritisierten dies als „Verschleierung“. Stronach umgehe so das Transparenzgebot. Auch Politologe Hubert Sickinger ortet eine „Umgehung der Publikationspflichten von Parteispenden“. Da Stronach seine Darlehen jederzeit zurückfordern könne, ortet er ein „Druckmittel“, die Partei noch mehr an sich zu binden.

Für Aufregung hat Stronach auch mit dem Sager gesorgt, die Finanz ermittle gegen ihn. Sein Anwalt Michael Krüger sagt, ihm sei davon aktuell „nichts bekannt“, Stronach werde aber laufend und lückenlos von der Finanz geprüft. Er habe schließlich ein höheres Steueraufkommen als so mancher Klein- und Mittelbetrieb. Ein Sprecher erklärte, Stronach habe wohl die Ermittlungen rund um den Kauf des Schlosses Reifnitz gemeint. Zumindest eine Sache wurde am Montag bestätigt: Ex-Miss-World Ulla Weigerstorfer tritt für Stronach bei der Wahl im Herbst an.