Stronach: Regierungsbeteiligung möglich

Mit Spott und Kritik reagiert die politische Konkurrenz auf den Auftritt von Frank Stronach. Für SP-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos wurde damit " Stronachs Ahnungslosigkeit in politisch wichtigen Themenbereichen" wie der Bildung "entlarvt". Österreich brauche "keine Milliardäre, die im Ausland steuergünstig leben und ab und zu in Österreich vorbeischauen, um politisch zu experimentieren". "Mann mit Gold sucht Programm mit Inhalt und charakterfeste Mitstreiter für neues Hobby", fasste VP-Generalsekretär Hannes Rauch den "skurrilen Auftritt" zusammen.

Das Rennen um Platz 3 finde zwischen Grünen, FPÖ und Stronach statt, das "Kanzlerduell" zwischen ÖVP und SPÖ. FP-Generalsekretär Harald Vilimsky kritisierte die "finanzielle Schattenwelt" des Milliardärs. Seine Steuersituation sei zur "Verschlusssache" geworden, an seine Partei würden statt transparenter Parteispenden nun intransparente Darlehen fließen und Fragen nach finanziellen Flüssen aus seinen Unternehmen würden nicht beantwortet. Außerdem sei Stronach schon ab Juli wieder in Kanada. "Politisch ernst zu nehmen ist das alles nicht mehr", so Vilimsky.

Der Grüne Vizeklubchef Werner Kogler bedachte Stronach ob seiner widersprüchlichen Aussagen in Sachen Steuertransparenz mit Spott: "Das Einzige, was wir konkret von der Pressestunde mit Frank Stronach mitbekommen haben, ist: Vor der Wahl ist nach der Wahl, oder umgekehrt, oder besser ... noch einmal umgekehrt", meinte Kogler in einer Aussendung. BZÖ-Bündnissprecher Rainer Widmann bezeichnete die Aussagen Stronachs als "wirres Gestammel eines älteren Herren, der nicht mehr ernst zu nehmen ist". Mehr gebe es dazu nicht zu sagen, denn " Stronachs One-Man-Showpartei befindet sich sowieso in der biologischen Abbauphase durch den Wähler".