Setzte sich Strache für Pokercasino-Betreiber ein? Zanoni dementiert Anschuldigungen

Und "Pokerkönig" Peter Zanoni muss seit Jahren um sein Leiberl laufen. In der über 25-jährigen Geschichte seine Unternehmens wurde es schon mehrmals eng. Jetzt steht Zanoni wieder gehörig Druck. Denn zu Jahreswechsel sollen in den zwölf Concord Card Casinos, dem Montesino und vielen anderen Kartenräumen die Lichter ausgehen. Damit rechnen zumindest die Finanz. Zanoni will weitermachen.