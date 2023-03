Kickl kündigt "freiheitlichen Protest" gegen Selenskij-Auftritt im Parlament an

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij wird am Donnerstag via Video-Zuschaltung im Parlament sprechen. Der virtuelle Auftritt war bereits vor einem Jahr geplant gewesen, scheiterte aber am Widerstand der FPÖ.

Nun soll die Übertragung nicht während der Plenarsitzung, sondern vorher im Rahmen einer "parlamentarischen Veranstaltung" stattfinden. Die FPÖ warf dem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka im Vorfeld "Taschenspielertricks" vor, am Dienstag legte Klubchef Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz zur "Plenarvorschau" nach.

Für Kickl ist der Auftritt Selenskijs "von großer Tragweite und enormer Brisanz": Es gelte, die österreichische Neutralität zu schützen und zu verteidigen, diese Aufgabe nehme nur noch seine Partei ernst. Der geplante Auftritt sei ein Beweis dafür, dass die anderen Parteien die Neutralität längst aufgegeben hätten, sagt Kickl.

"Endsieg-Rhetorik"

Eingeleitet wird dies mit allgemeiner Kritik zum Verlauf des Ukraine-Krieges: Kickl wirft jenen, die hinter der Ukraine stehen, eine "Endsieg-Rhetorik" vor: Diese seien der Ansicht, eine Einigung um jeden Preis muss auf dem Schlachtfeld stattfinden, sagt Kickl und spricht von einer Politik der "Kriegstreiberei". Tausende Soldaten würden auf beiden Seiten geopfert, Milliarden von Euro "sinnlos verbrannt" und die Kluft zwischen Russland und Europa noch größer.