Nationalrat kommende Woche mit Selenskyj-Rede

Im Nationalrat ist kommenden Donnerstag vor Beginn der Sitzung eine Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant. Formal handelt es sich dabei um eine Einladung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). Vorgesehen sind an den zwei Plenartagen ferner Beschlüsse zur Wohnkostenhilfe oder zur Kreditvergabe an Senioren, wie die Parlamentskorrespondenz nach der Präsidiale am Donnerstag berichtete.

Am Mittwoch stehen nach einer Aktuellen Stunde der ÖVP drei Volksbegehren zum Rücktritt der Bundesregierung sowie zu den COVID-19-Maßnahmen ebenso am Programm wie Gesetzesvorlagen zur flexibleren Förderung von Investitionen in die Dekarbonisierung der Industrie, zur Verdoppelung der Organstrafe beim Verstoß gegen das Handyverbot am Steuer und zur Sicherstellung der Qualität von häuslichem Unterricht. Sofern sie heute, Donnerstag, den Finanzausschuss passiert, ist für Mittwoch zudem der Beschluss der türkis-grünen Gesetzesvorlage für die 250 Millionen Euro umfassende Wohnkostenhilfe geplant.