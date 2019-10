"Selbstbeschädigung beenden": Rendi-Wagner ruft SPÖ zur Ordnung

KURIER: Frau Rendi-Wagner, nervt es Sie schon, dass Sie fast im Wochentakt mit innerparteilichen Krisenmanagement beschäftigt sind?

Pamela Rendi-Wagner: Ich bin sehr betroffen und schockiert, was hier in den letzten Tagen und Wochen passiert ist. Ich appelliere, diese öffentliche Selbstbeschäftigung, die zur Selbstbeschädigung führt, zu beenden. Wir hinterlassen einen sehr schlechten Eindruck und drohen das Vertrauen der Wähler zu verspielen.

Was werden Sie unternehmen, um diesen Intrigantenstadl in den Griff zu bekommen?

Nicht erst seit der letzten Vorstandssitzung ist es der Fall, dass Inhalte aus den Gremien in die Öffentlichkeit getragen werden. Ich glaube, dass manche nicht verstehen, in welche Situation wir uns damit hineinmanövrieren. Intrigen, egal ob gegen mich oder andere in der Partei, stoßen mich persönlich ab und auch den Wähler – und wir stehen beispielsweise in der Steiermark bald wieder vor einer Wahl. Da geht es um unsere Glaubwürdigkeit. Wir sollten uns auf Inhalte und die politische Arbeit fokussieren. Unsere Energie sollte auch in den Erneuerungsprozess fließen, der nun von drei starken Frauen ( Sonja Hammerschmid, Maria Maltschnig, Barbara Teiber, Anm.) koordiniert wird.

Das war jetzt keine Antwort auf die Frage: Wird es Sanktionen oder Verschwiegenheitsvereinbarungen geben?

Ich halte nichts von Sanktionen von oben herab. Jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst sein.

SPÖ-Vorstandsmitglieder berichten, dass der Vertrag mit der Leykam, der von Geschäftsführer Max Lercher unterschrieben wurde, von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch genüsslich präsentiert wurde, weil Lercher ein Kritiker der Parteispitze ist und gleichzeitig im Dienst der Partei steht…

Christian Deutsch berichtete über sämtliche Beraterverträge ganz sachlich und wertfrei. Der Bundesgeschäftsführer hat klargemacht, dass der Vertrag mit der Leykam besteht, der von Max Lercher unterschrieben wurde. Es gab dann noch eine Nachfrage, ob der Vertrag mit Max Lercher persönlich oder der Leykam besteht und Deutsch stellte nochmals klar, dass der Vertrag mit der Leykam geschlossen wurde.