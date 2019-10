"Angriff aus eigener SPÖ": Lercher dementiert 20.000-Euro-Honorar

Ein Bericht über einen vermeintlich bestens dotierten Beratervertrag für den Parteirebellen Max Lercher sorgt in der SPÖ für Aufregung. Die Tageszeitung Österreich will erfahren haben, dass es einen mit monatlich 20.000 Euro dotierten Beratervertrag der Bundes-SPÖ für Lercher gebe. Der 33-jährige Steirer war bis 2018 Bundesgeschäftsführer der SPÖ.

"Dass ich 20.000 Euro als Berater bekommen haben soll, ist absolut eine Lüge. Es ist vielmehr so, dass die Firma Leykam Medien AG, in der einige Leute beschäftigt sind, dafür im Rahmen eines Leistungsvertrags genau definierte Leistungen erbringt", beteuert Lercher im KURIER-Gespräch. "Das Geld läuft in den Firmenumsatz und nicht in den Max-Lercher-Umsatz."

Auf Nachfrage sagt Lercher, dass Leykam mehrere Mitarbeiter, die vier Vollzeit-Äquivalenten entsprechen, beschäftigt.