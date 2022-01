"Schwerwiegendes“ Plagiatsfragment: Justizministerin weist Vorwürfe weiter zurück

KURIER: Erst Annalena Baerbock, dann Susanne Raab und jetzt Alma Zadić. Manch einer kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie sich seit dem Rücktritt von Christine Aschbacher an wissenschaftlichen Arbeiten von Politikerinnen abarbeiten. Verfolgen Sie eine Agenda oder was ist Ihre Motivation?

Stefan Weber: Werfen Sie bitte einen Blick auf meinen Wikipedia-Eintrag. Da ist auch eine Liste aller "Promis“, die ich bislang des Plagiierens oder des sonstigen Fehlverhaltens wie Titelmissbrauch überführt habe. Von 15 Personen von Johannes Hahn 2007 bis Armin Laschet 2021 sind es 11 Männer und 4 Frauen. Nun kamen zwei Frauen dazu, Frau Raab und Frau Zadić. Es waren Politiker der SPÖ, der ÖVP und der Grünen dabei sowie der Historikerbericht der FPÖ. Der Zusammenhang von Geschlecht oder Parteizugehörigkeit und wissenschaftlichem Fehlverhalten interessiert mich empirisch nicht. Mich interessiert die Veränderung der Zitierkultur und warum in Österreich oftmals so laxe Ansichten und Regeln herrschen.

Auf Twitter schreiben Sie, mit Zadićs Arbeit beauftragt worden zu sein. "Kein Plagiat, da alle Quellen angegeben. Aber diskutable Zitierweise, da zu viel abgeschrieben.“ Wenn es sich um kein Plagiat handelt, warum gehen Sie damit an die Öffentlichkeit?

Doktorarbeiten sind öffentlich zugänglich, mittlerweile für jeden kostenlos im Internet! Natürlich ist es von der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit her gedeckt, dass man sich mit diesen Arbeiten auch öffentlich beschäftigt. Eigentlich ist es absurd, dass man darauf überhaupt hinweisen muss, denn die Online-Veröffentlichung erfolgt ja zu diesem Zweck. Zur Dissertation von Frau Zadić, die ebenfalls als Volltext für jeden frei zugänglich ist: Eine Softwareprüfung hat im Jahr 2020 kein Plagiat zutage gefördert. Mittlerweile weiß ich auch, warum: Es liegt an der Art, wie Frau Zadić Synonymplagiarismus betrieben hat, das heißt die Ersetzung weniger Wörter pro Satz. Diesen Plagiatstyp erkennt nur das Hirn, der Verstand. Seit gestern trifft die Aussage "Kein Plagiat“ übrigens nicht mehr zu, denn ich habe vier Plagiatsfragmente gefunden, davon ein schwerwiegendes in der "eigenen“ Schlussfolgerung.

Ähnliches gilt für die Arbeit von ÖVP-Ministerin Raab, die Sie teils als "Quatsch“ bezeichnet haben. Das ist keine wissenschaftliche Kategorie. Warum publizieren Sie Dinge, die laut Ihrer Expertise keine Plagiate sind und schaden damit den Geprüften wie wohl auch Ihrer eigenen Kredibilität?

Nein, Ähnliches gilt nicht für Ministerin Raab. Das waren von vornherein Plagiate, das kann jeder auf meinem Blog nachlesen. Da sind die entsprechenden Stellen dargestellt. Und ja, wenn Frau Raab schreibt, dass sich der Begriff "freiwilliges Engagement“ am besten in den internationalen Sprachgebrauch einfügt, dann ist das Quatsch, weil im von Frau Raab falsch abgeschriebenen Original der Begriff "Volunteering“ steht. Und Viktor Frankl dreimal im Fließtext "Frank“ zu nennen, das ist auch peinlich. Sowas darf in einer öffentlich entlehnbaren Diplomarbeit einer Multiressort-Ministerin nicht stehen. Sorry, aber was ist hier aus Werten wie korrekter Quellenarbeit und Präzision geworden?

Wie viel bekommen Sie für eine Plagiatsprüfung wie jene von Zadićs Dissertation bezahlt?

Die kursorische Softwareprüfung im Jahr 2020 wurde von einer Privatperson bezahlt, mit einer Summe im weit unteren vierstelligen Bereich. Die derzeitige Plagiatsprüfung dieser Dissertation erfolgt unbezahlt. Es ist die wissenschaftliche Neugierde, der Ansporn, den Subtext unter dem Text freizulegen, der mich antreibt. Das ist für mich so eine Art Text-Archäologie, ich verstehe das auch als wissenschaftliches Arbeiten.

Zu Zadićs Arbeit äußerte sich Ingeborg Zerbes, Stv. Vorständin des Instituts für Strafrecht und Kriminologie, an dem die Arbeit 2017 eingereicht wurde. Zerbes sagt, die von Zadić verwendete Zitierregel sei „lege artis“. Sie sprechen indes mittlerweile von einem "klaren Plagiat“, das Sie wie belegen? Heißt das im Umkehrschluss, dass Zerbes' Urteil falsch ist?

Ach, kann das Frau Zerbes innerhalb kürzester Zeit beurteilen? Sie war doch weder Betreuerin noch Begutachterin. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder Frau Zerbes toleriert selbst falsche und sinnfreie Zitierregeln, die es so weder in Deutschland noch England noch Amerika gibt, oder sie stellt sich einfach mal schützend vor Kollegen. Oder natürlich beides.

Kann es sein, dass Ihre heutigen Qualitätsmaßstäbe für wissenschaftliches Arbeiten an Fakultäten nicht mehr gelehrt wie gelernt werden?

Das Gegenteil ist der Fall! Seit 2012 gilt etwa für juristische Arbeiten in Deutschland diese Richtlinie. Da würden einige in Österreich schaudern. Ich bin dran, hier mit dem Ministerium die Zitierstandards besser zu kommunizieren. Man ist hier auch sehr an zukünftiger Qualitätssicherung interessiert, und ich verstehe es auch, dass mein derzeitiges "Geschäftsmodell“ der Plagiatsprüfung missfällt. Es spricht ja nichts dagegen, daraus endlich eine Wissenschaftsdisziplin zu machen.