Zadić zu Plagiatsvorwürfen: „Das ist unseriös und falsch“

Nun also auch Alma Zadić. Nach Christine Aschbacher und Susanne Raab ist die Justizministerin das dritte Regierungsmitglied der türkis-grünen Regierung, das sich dem Vorwurf der wissenschaftlichen Unredlichkeit gegenübersieht.

Aschbacher ist nach Plagiatsvorwürfen vor fast genau einem Jahr als Ministerin zurückgetreten; Raab hat die vor wenigen Tagen kolportierten Vorwürfe damit abgetan, dass sie „an den Haaren herbeigezogenen“ seien – ein Rücktritt ist vorerst kein Thema.

Was aber ist nun mit der Justizministerin?

Wie schon bei Aschbacher und Raab hat sich Plagiatsforscher und Medienwissenschaftler Stefan Weber zu Zadićs Dissertation geäußert. Und zwar dergestalt, dass die Arbeit „wissenschaftlich nicht korrekt“ und für Leser „systematisch irreführend“ sei – an vielerlei Stellen sei nicht klar, was von Zadić selbst und was von anderen Autoren stamme.