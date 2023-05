Schwarzer Donnerstag für die Roten

Neue Chefin der Kommission ist Michaela Grubesa, die für die SPÖ im steirischen Landtag sitzt und tendenziell dem Freundeskreis rund um Hans Peter Doskozil zugeordnet werden kann.

Gibt es andere, inhaltliche Gründe für Kopietz Demission? Weiß er gar, wie die Befragung ausgeht?

Der jähe Wechsel befeuerte am Donnerstag jede Menge Gerüchte, die Stimmung ist aufgeheizt.

Wie sehr, illustrieren folgende Episoden: Seit Tagen kursiert in der SPÖ ein angebliches Abstimmungsergebnis unter Berufung auf die Firmen, die die Stimmen auswerten. Demnach habe Rendi-Wagner mit 41 Prozent gewonnen, Andreas Babler liege bei 37 Prozent, Hans Peter Doskozil nur auf Platz 3 mit 22 Prozent. Dieses Ergebnis sei auf der Maitribüne der Wiener SPÖ erzählt worden, heißt es.

In der Krone platzierte derweil ein anonymer Informant, dass sich in der mit der Abwicklung der Befragung beauftragten Firma Bemerkenswertes zugetragen habe. Demnach seien bei einem Besuch der Wahlkommission vor Ort Stapel mit Stimmzetteln gesichtet worden. Und bei diesen sei der von Doskozil am höchsten gewesen.

Wahr ist: Entgegen der landläufigen Meinung werden die Abstimmungsbögen nicht erst am 22. Mai von der Wahlkommission geöffnet und gezählt.

Der Sprecher der Bundes-SPÖ bestätigt gegenüber dem KURIER, dass die erwähnte Firma die Abstimmungsbögen vorsortiert, indem man beispielsweise Authentizität und Gültigkeit automatisiert prüft. „Allerdings werden alle Stimmen in plombierten Kisten verwahrt und der Wahlkommission erst am 22. Mai zur Verfügung gestellt“, sagt SPÖ-Sprecher Stefan Hirsch. Die betreffende Firma habe diesbezüglich einen Ruf zu verlieren, die Stimmen würden de facto in einem Hochsicherheitstrakt verwahrt. „Das ist die sicherste Befragung, die es je von einer Partei gegeben hat.“