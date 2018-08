Schwarze Jubelchöre und rote Skepsis zu Länder-Steuerautonomie

Einzig der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer stimmte nicht in den schwarzen Jubelchor für mehr Steuerautonomie der Bundesländer ein. "Ich bin da eher skeptisch", sagte er am Montag, betonte aber gleichzeitig, dass er "natürlich verhandlungsbereit" sei. Der erste Schritt müsse "endlich eine echte Aufgabenreform" sein, sagte Schützenhöfer.

Sorge um Steuerwettbewerb

Auch die roten Landeshauptleute und die Bundes-SPÖ betrachten das Modell mit viel Skepsis. Vor allem die Bundes-SPÖ bezog klar Position gegen die Steuerautonomie der Länder. Sie würde "nur zu einem innerösterreichischen Steuerwettbewerb führen", argumentierte der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Viel wichtiger wäre ein aufgabenorientierter Finanzausgleich zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, durch den Städten und Gemeinden mehr Spielraum bei der Bewältigung ihrer Aufgaben gegeben werde, meinte er.

Unter den roten Landeshauptleuten lehnte Kärntens Peter Kaiser den Vorschlag am vehementesten ab. In einer Aussendung bekundete er "massive Zweifel" an der Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme. Neun Länder- und ein Bundessteuersystem würden zu einer "Verwaltungs- und Bürokratieexplosion" führen. Außerdem befürchte er Wettbewerb und Steuerdumping unter den Bundesländern, was mehr Druck für die Politik bedeuten könnte.

Wien "gesprächsbereit"

Einen solchen "Steuerdumping-Wettbewerb" müsse man auf jeden Fall vermeiden, hieß es aus dem Büro des Wener Finanzstadtrates Peter Hanke ( SPÖ). Davon abgesehen zeigt man sich in der Hauptstadt aber gesprächsbereit. Sobald ein konkreter Gesetzesvorschlag am Tisch liegt, können wir den gerne diskutieren und sind wir als Stadt auch grundsätzlich gesprächsbereit", hieß es, es brauche aber "mehr als Überschriften". Wien sei zwar im jetzigen Finanzausgleich Nettozahler - würde man also alle Steuern auf Landesebene einheben und selbst verwalten, "würde Wien also profitieren, jedoch ausschließlich auf Kosten anderer Bundesländer - das kann nicht Sinn und Zweck sein".

Eine ähnliche Position bezog auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). Er signalisierte Gesprächsbereitschaft, brachte aber zugleich ein paar andere Steuer-Themen ins Spiel. So plädierte er etwa für eine umfassende Steuerreform, die eine deutliche Senkung der Lohnnebenkosten beinhaltet. Zugleich fordert Niessl eine Vermögens-und Erbschaftssteuer ab einer Million Euro.