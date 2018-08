Mallorca kaufen, Neutralität abschaffen: Best of Sommerloch

Bürgermeister lädt Italiens Innenminister Matteo Salvini zum Urlaub nach Wels ein, Heinz-Christian Strache warnt vor Schächttourismus und Schlachtkühen aus Holland, ÖVP-Nachwuchs fordert Geldstrafen für Parlaments-Schwänzer.

Nachrichten wie diese haben im Juli und August Konjunktur. Wenn die Regierung in den Ferien ist und sich höchstens bei den Festspielen sehen lässt, klafft in den Redaktionen das Sommerloch. Nach altem Brauch drängen Politiker der zweiten und dritten Reihe mit besonders populären oder skurrilen Ideen in die freigewordene erste.

„Das Sommerloch als Politiker zu nutzen ist im Grunde das Spekulieren auf einen Aufreger, den jeder versteht“, sagt Politikberater Peter Plaikner zum KURIER. Ein Sommerloch-Thema muss simpel und griffig sein, so die Logik für Spitzenpolitiker genauso wie Hinterbänkler, die das Rampenlicht suchen.

Auch in diesem Sommer. Da fordert der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger schon einmal, Justizminister Josef Moser einen blauen Staatssekretär beizustellen. Verteidigungsminister Mario Kunasek ( FPÖ) sinniert über einen auf acht Monate gestreckten, dafür gestückelten Grundwehrdienst. Wohlwissend, dass die ÖVP das nicht will. Ähnlich unrealisierbar klingt der Wunsch von Tirols Landeshauptmanns Günther Platter (ÖVP), der Bund möge die Steuerhoheit den Ländern überlassen.

Um die baldige Umsetzung geht es auch gar nicht, vielmehr um das publikumswirksame Platzieren von Botschaften. Aufstrebende Jungpolitiker können sich im Sommer profilieren, Landeshauptleute wiederum bundespolitische Duftmarken setzen und Minister – siehe Kunasek – ihre Kernwähler bedienen. Dabei sei das Sommerloch durch Globalisierung und Digitalisierung „ein abflachendes Phänomen“, sagt Plaikner. „Es war schon mal wesentlich größer.“