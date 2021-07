Schwarz setzt auf Grün und Duell um den Kanzler

Rot gegen Blau – dieses Match um Rang 1 hatte im Vorjahr nicht nur Heinz-Christian Strache für die Nationalratswahl ausgerufen, auch Umfragen bescheinigten es. Nun hat eine Farbe gewechselt. Rote und Schwarze duellieren sich um das Kanzleramt. Beflügelt von den Salzburger Resultaten sagt Generalsekretär Hannes Rauch zum KURIER: „Es gibt jetzt den Kampf um Platz 1 zwischen SPÖ und ÖVP.“ Strache sei aus dem Rennen um „die Goldene“ im Bund.

Für die ÖVP sei diese am 29. September zu holen, befindet Rauch: „Wir haben – von der Heeres-Volksbefragung im Jänner über die Wahlen in Kärnten, Niederösterreich und Tirol bis zur Wahl in Salzburg – alle Ziele erreicht.“ Das bringe Elan, motiviere die Funktionäre. Zudem habe seine Partei „die Themenführerschaft“, etwa in Sachen Wirtschaft und Wohnen. „Es geht ja nicht nur um einen Wettbewerb zwischen Werner Faymann und Michael Spindelegger als Person, es geht auch um einen Wettbewerb der Ideen.“