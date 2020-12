Schulen: Die Rückkehr der Schule auf Distanz – mit Freitest-Option

Details zur neuerlichen Schulschließung will Bildungsminister Heinz Faßmann heute, Samstag, am Vormittag bekannt geben. Fix scheint etwa zu sein, dass auch in den Semesterferien Förderkurse stattfinden sollen, also auch in den Osterferien und am Ende der Sommerferien.

Unklar ist noch, ob es zudem Angebote an den Schulstandorten für die Schüler geben wird, um die coronabedingten Bildungslücken zumindest ein wenig schließen zu können. Das hängt offenbar auch vom Finanzminister ab, der dem Bildungsminister für Förderstunden ein zusätzliches Budget – die Rede ist von bis zu 150 Millionen Euro – geben müsste, das für Überstunden der Pädagogen bzw. für Lehramtsstudenten benötigt wird.