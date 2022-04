Schönborn: "Es darf keine Neutralität gegenüber der Not geben"

Der Wiener Erzbischof Christoph Schönborn hat zur vollen Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Die Ukraine befinde sich in einem Fall von "Notwehr" und müsse sich verteidigen, und der Westen müsse sie dabei unterstützen, sagte der Kardinal in der ORF-Pressestunde am Sonntag. Es brauche auch Solidarität mit den Flüchtlingen, "da liegt noch einiges vor uns". Kritik übte der Kardinal am "ständigen Nörgeln" der Österreicher über die Corona-Maßnahmen.

Dass zwischen den Flüchtlingen 2015 und den Ukrainern heute unterschieden werde, konnte Schönborn erklären. Grundsätzlich seien alle Flüchtlinge Menschen und als solche zu betrachten, aber die Situation 2015 sei eine andere gewesen. "Das kann man nicht mit der jetzigen Situation vergleichen. Damals kamen vor allem sehr viele junge Männer, jetzt sind es Mütter mit Kindern. Das ist eine andere Situation", so Schönborn. Zudem sei 2015 im Laufe der Zeit die Stimmung gekippt. Er hoffe, dass die Dimension der Flüchtlingswelle diesmal nicht wieder so groß werde, dass die Stimmung sich drehe.