"Schneller entscheiden": Nationalrat startet mit ersten Anträgen

Hochbetrieb im Parlament. Heute startet die neue Gesetzgebungsperiode mit der ersten Sitzung des neu gewählten Nationalrats. Das Präsidium wird gewählt, am Dienstag haben die Klubs ihre personellen Weichen gestellt. Die Klubobleute sind Sebastian Kurz, Pamela Rendi-Wagner, Herbert Kickl, Werner Kogler und Beate Meinl-Reisinger. In der ÖVP dürfte August Wöginger das Zepter übernehmen, wenn Kurz wieder Kanzler ist. Je nach Ergebnis der Regierungsverhandlungen stehen in der SPÖ Jörg Leichtfried und bei den Grünen Sigrid Maurer für die Klubübernahme bereit, falls die Parteichefs Minister bzw. Vizekanzler werden. Im Falle von Türkis-Blau würde Norbert Hofer den Sessel des dritten Nationalratspräsidenten wieder räumen, Herbert Kickl Klubobmann bleiben.

Kickl will Oppositionsarbeit aufwerten

Am Mittwoch setzte Kickl die erste parlamentarische Initiative. Er möchte, dass das Parlament sich selbst die Frist von einem Jahr auferlegt, um Gesetze zu entscheiden. Anträge sollen nicht mehr auf die langen Bank geschoben werden können. Der Vorschlag lautet, dass über sämtliche Anträge binnen Jahresfrist entschieden werden und ein Bericht ans Plenum gelegt werden muss. Für die Umsetzung braucht es freilich eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat.

ÖVP und SPÖ seien als Regierungsparteien „Meister der Vertagung“ gewesen, erklärte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Oppositionsanträge seien in den Ausschüssen „oft und lange“ vertagt worden, bis die Gesetzgebungsperiode zu Ende war - „und diese Anträge direkt von der Schublade in der 'Rundablage' landeten“. Diese Praxis würde die Arbeit der Oppositionsparteien „ad absurdum“ führen. Man werde nun „so bald wie möglich“ mit den anderen Fraktionen entsprechende Verhandlungen aufnehmen, so Kickl.

Neos für Informationsfreiheit

Die Neos haben ebenfalls ein Antragsbündel angekündigt. Sie fordern Informationsfreiheit und umfangreiche Transparenzbestimmungen bei Parteifinanzen.