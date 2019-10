SPÖ zwischen „Lügen und Hass“ und „Angriffen aus eigenen Reihen“

Es geht also um die Vermutung, die Löwelstraße versuche ihn zu desavouieren.

Am Sonntag schrieb Deutsch an den „Bundesparteivorstand und die LandesgeschäftsführerInnen“: „Nachdem in der Öffentlichkeit wilde Geschichten lanciert werden, mit denen die Parteispitze in Misskredit gebracht werden soll, möchte ich hiermit Folgendes klarstellen“: Er habe „ordnungsgemäß und völlig korrekt über Vertragspartner“ berichtet, doch „einmal mehr“ seien „Interna nach außen getragen“ worden, „was ausgesprochen ärgerlich ist! Zu denken gibt mir aber auch die Form der Debatte auf Social Media, wo bewusst Lügen und Hass verbreitet werden, weshalb ich rechtliche Schritte prüfen lassen werde“.

Also alles korrekt?

Mario Lindner, der ebenfalls bei der Sitzung dabei war, sieht das nicht so: „Man konnte nämlich tatsächlich den Eindruck gewinnen, dass Max Lercher 20.000 Euro im Monat von der Partei bekommt. Trotz Nachfrage“, erklärte er via Facebook.

Erst danach habe ihn ein „Kollege aus der Kontrolle“ richtig informiert.