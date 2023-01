Scheidungsrisiko Spitzenpolitik: Wer aller getrennte Wege ging

Auch sein SPÖ-Vorgänger Werner Faymann hatte (lang vor seinem Job am Ballhausplatz) eine Scheidung hinter sich, seit 2001 ist er in zweiter Ehe mit Martina-Ludwig-Faymann verheiratet. Medial bekannt ist auch das Eheleben von Ex-Kanzler Viktor Klima, der bereits zwei Mal geschieden ist und inzwischen mit seiner dritten Frau in Argentinien lebt.Kurz vor seinem hundertsten Tag als Wiener Bürgermeister heiratete 2018 der damals 57-jährige Michael Ludwig seine Verlobte Irmtraud Rossgatterer. Ludwig war, soweit bekannt, zuvor nicht verheiratet.