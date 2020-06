Die Spindeleggers privat: Wie ihre Liebe begann

Michael Spindelegger: Matthias ist der Erste in unserer Familie, der um 19.30 Uhr die „Zeit im Bild“ anschauen will. Die Studentenproteste und die Audimax-Besetzung unter Ministerin Karl haben ihn bewegt. Da gibt es viele Fragen an uns Eltern.

Und wie denken die beiden Spindelegger-Buben über das Bundesheer?

Michael Spindelegger: Auch das wurde vor der Volksabstimmung zu Hause intensiv diskutiert. Aber sie waren beide dafür, dass sie zum Bundesheer gehen werden.

Sie haben beide Karriere gemacht. Dazu kommen zwei Kinder. Wie schaukelt man das?

Michael Spindelegger: Schaukeln würde ich das nicht nennen. Unsere Familie benötigt jede Woche eine genaue Abstimmung. Alles muss organisiert werden. Und natürlich trägt einen Großteil der Erziehung meine Frau. Sie bringt unsere Söhne zum Fußball, oder ist für das Wochenend-Programm zuständig, wenn ich nicht da bin. Das ist mit viel Kleinarbeit und Mühe im Detail verbunden und nur so geht es.

Das klingt so einfach. Kommen Sie nie abgehetzt zum Fußballtraining Ihrer Söhne?

Michael Spindelegger: Natürlich geht sich vieles oft nur in letzter Minute aus. Im Büro müssen Termine verschoben werden. Dann rufe ich wieder Margit an und sage: „Entschuldigung, aber ich schaffe es heute nicht, die Kinder abzuholen.“ Es verlangt jeden Tag viel Geschick, wie man den Tagesablauf einteilt, damit sich alles ausgeht. Aber ich glaube, eine Politikerfamilie unterscheidet sich hier nicht von anderen Familien.

Ihre Söhne scheinen Bilderbuchkinder zu sein. Ihr älterer Sohn Matthias besucht eine Begabtenschule in Mödling ...

Michael Spindelegger: Das ist eigentlich eine ganz normale öffentliche Schule, die nur einen Schulversuch führt. Hier kann man die Unterstufe in drei statt in vier Jahren absolvieren. Es war der Wunsch von Matthias, in diese Schule zu gehen.

Ist der jüngere Sohn so ehrgeizig wie der Bruder?

Michael Spindelegger: Der ist mehr der Sportliche. Patrick besucht ein Sportgymnasium und hat im ersten Jahr ein tolles Zeugnis nach Hause gebracht.

Wer lernt mit den Kindern?