Schallenberg, täglich „ein Schritt mehr Bundeskanzler“

Spitzenpolitiker auf Katastrophen-Schauplätzen – das ist rutschiges Terrain.

Man erinnert sich an den damals schlecht beratenen Viktor Klima und seinen Schaulauf im Hochwasser in Gummistiefeln.

Oder an Armin Laschet heuer im Sommer, als er sich über einen Witz zerkugelte, während der deutsche Bundespräsident tröstende Worte an die Überschwemmungsopfer richtete. Ein Lacher am falschen Platz, und das Unwetter geriet zur Polit-Katastrophe für die CDU.

Bundeskanzler Alexander Schallenberg wagte sich am Donnerstag zum Waldbrand im Quellgebiet des Wiener Wassers, um den Einsatzkräften seine Unterstützung zu zeigen und sich ein Bild von der Lage zu machen.