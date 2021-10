Laufend Premieren gibt es derweil für Alexander Schallenberg. Als Kanzler war er am Samstag, auf Einladung von Hermann Schützenhöfer, in der Steiermark. „Viele werden sich wundern, wie gut er dieses Amt ausfüllen wird“, ließ der steirische Landeshauptmann noch vor Schallenbergs Amtsantritt am 11. Oktober wissen. Am Montag geht es für Schallenberg in Wien weiter. Er trifft nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem jordanischen König Abdullah II. zu einem Arbeitsgespräch zusammen.

Nach den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag stehen laut Bundeskanzleramt kommende Woche u. a. Gespräche mit Gewerkschaftschef Wolfgang Katzian, Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, Norbert Schnedl (GÖD), Christoph Kardinal Schönborn und am Freitag mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig in des Kanzlers Terminkalender. Zudem soll am 3. November das letzte der Gespräche mit den Parteichefs – jenes mit FPÖ-Chef Herbert Kickl – stattfinden. Davor wird Schallenberg an der UN-Klimakonferenz in Glasgow und an den Gedenkfeiern anlässlich des Terrorattentats in Wien teilnehmen.