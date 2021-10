Opposition wähnt Verzögerung bei Kurz-Auslieferung

SPÖ und FPÖ befürchten eine Verzögerung der Auslieferung des frisch gebackenen ÖVP-Klubobmanns und Altkanzlers Sebastian Kurz nach einem Ersuchen der WKStA im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre. Laut der Vorsitzenden des Immunitätsausschusses Selma Yildirim (SPÖ) hat die Volkspartei fünf Terminvorschläge abgelehnt, wie sie dem Standard sagte. Die ÖVP wies das zurück.

"Wir haben einen klaren Fahrplan vorgelegt", erklärte Friedrich Ofenauer, Fraktionsvorsitzender der ÖVP im Immunitätsausschuss. Der Ausschuss soll in der Budget-Plenarwoche entweder am 16. oder 17. November nach der Sitzung des Nationalrats tagen. Am Reservetag, dem 19. November, sollen dann vereinbarungsgemäß Vorlagen behandelt werden, die nicht mit dem Budget in Zusammenhang stehen, also eben auch der Auslieferungsantrag, so Ofenauer.