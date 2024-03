Schallenberg: Russland-Wahl eine "Scheinwahl, weder frei noch fair"

Heute Abend schließen in Russland die Wahllokale - der Sieger dürfte aber schon feststehen: Präsident Wladimir Putin wird aller Wahrscheinlichkeit nach in die nächste Amtszeit gehen.

Er findet es interessant, dass Autokraten wie Putin trotz allem so "großen Wert darauf legen, dass der Anschein gewahrt wird". Jegliche Vorwürfe, dass Druck auf Wähler ausgeübt wird, werden vom Kreml dementiert.

"Wir wissen, das ist eine Scheinwahl, sie ist weder frei noch fair", sagt Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) dazu in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag.

Die Gesprächskanäle zu Russland seien noch frei, betont er, sieht aber "keine Anzeichen", dass Russland bereit wäre, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, was den Krieg in der Ukraine betrifft.