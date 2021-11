Schallenberg bei G20-Gipfel: "Menschheit muss an einem Strang ziehen"

Das G20-Treffen in Rom - der "Prolog" zum UN-Klimagipfel in Glasgow - ist aus Sicht von Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) "durchaus positiv" verlaufen. Gerade das Bekenntnis Europas zur Klimafinanzierung zeige auf: Die Bewältigung der Klimakrise ist eine "globale Aufgabe".

So könne die EU auf der UN-Klimakonferenz (international bekannt als COP 26) zwar aus einer "starken Position heraus argumentieren, doch alleine werden wir die Welt nicht retten", so Schallenberg vor seiner Impulsrede am Montag.

Schallenberg gegen "Nabelschau"

Weiterhin solle die Umsetzung des Pariser Klimavertrags als ein Prozess betrachtet werden, der nicht nach Glasgow sein Ende finden werde: "Einen großen Durchbruch erwarte ich in Glasgow nicht, da muss man realistisch sein".

"Die EU ist die einzige Region mit einem gesetzlich verankerten Klimaziel", unterstrich Schallenberg, nun müssten andere nachziehen, nachdem einige Staaten noch überhaupt keine Pläne dargelegt hätten. Hier gelte jedoch der Grundsatz, dass man beim Bohren harter Bretter nicht aufhören dürfe.

Was die Herausforderung der Klimakrise betrifft, so sei Europa aus seiner Sicht ein wenig zu sehr mit sich selbst beschäftigt. "Die Europäer sollten weniger Nabelschau halten", was in der öffentlichen Debatte doch ein wenig der Fall sei. " Wenn es eine globale Aufgabe gibt, dann ist es diese. Es ist für mich das große Ziel, dass ich bei der COP26 verfolge, dass dies klar gemacht wird", sagte Schallenberg.