Was die Welt in Glasgow lösen muss

Die Rolle von China, den USA und der EU

China hat noch immer große Probleme, den Energiehunger seiner Industrie zu stillen, auch wenn die Chinesen nicht nur Kohlekraftwerke, sondern auch enorm viel Windkraft und Wasserkraft samt zahlreicher Pumpspeicher in Planung oder Bau haben. Die USA werden zwar mit einer großen Delegation und Präsident Biden nach Glasgow kommen. Biden selbst hat aber allergrößte Probleme, seinen 1.850 Milliarden Dollar schweren Klima- und Infrastrukturplan in seiner eigenen Partei durchzubringen. Und die Europäer wollen und werden weiter als Vorreiter des Klimaschutz auftreten, noch stehen aber weite Teile des „Fit for 55“-Klimaplans (minus 55 Prozent Emissionen bis 2030, CO 2 Neutralität bis 2050) der Kommission in den Sternen.

Klimafinanzierung

Vor mehr als zehn Jahren wurde vereinbart, dass ab 2020 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar von den Industriestaaten für ärmere Länder bereitgestellt werden. Derzeit sind es in etwa 80 Milliarden, was die Ärmeren nicht freut. Mit dem Geld dürfen entweder Anpassungen an den Klimawandel bezahlt werden – Hochwasserschutz in Küstengebieten etwa – oder neue klimaschonende Technologien gekauft werden. Umstritten ist noch, mit welchen Regeln eine zu befürchtende Korruption verhindert werden kann.

Der ungelöste Artikel 6, bei dem es um das Carbon Offsetting und den Kohlenstoff-Handel geht

Der Grundgedanke der Kompensation (carbon offsetting) ist es, den Ausstoß einer bestimmten Menge an Treibhausgasemissionen, der an einem Ort der Welt nicht vermieden wird, an einem anderen Ort der Welt zu verhindern. Doch so ein Handel mit Emissionen birgt Gefahren wie Doppelzählungen und Betrug durch den Verkauf gefälschter Zertifikate. Auch dafür muss erst eine transparente Regelung gefunden werden.