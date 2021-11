"Zuerst stellt sich die Frage, was ich als Person tun kann und was die Politik? Alleine kann ich das Ruder ja nicht herumreißen, da muss die Politik die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt werden zwar keine Ölheizungen mehr subventioniert, aber zum Beispiel in der Landwirtschaft gibt es nach wie vor klima- und umweltschädigende Förderungen.

Der Autoverkehr wird noch immer begünstigt. Da ist das Klimaticket ein toller erster Schritt, ich habe schon eines. Wichtig ist auch, welche Partei ich wähle, ich schaue mir deren Programme an und beurteile, was uns in Richtung Klimaneutralität weiterbringt.

Ich esse weder Fleisch noch Fisch, Ernährung ist ein großer Hebel. Ich habe eine Solaranlage und eine Fotovoltaikanlage und konnte die Gasheizung auf eine Wärmepumpe umrüsten. Und ich kaufe überwiegend regional, saisonal und bio ein."