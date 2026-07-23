Polizei beim Einlass und Drohnen: Festspiele mit verschärftem Sicherheitskonzept

Es war ein gespenstischer Anblick, der sich den Gästen der Salzburger Festspiele bei der Eröffnung im Vorjahr bot: Schwarz gekleidete Gestalten huschten durch die Arkaden der Felsenreitschule. Zwei weitere stürmten auf die Bühne, als SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler gerade seine Rede hielt. „Blut an euren Händen“, riefen die Pro-Palästina-Aktivisten auf der Bühne, während auf den Transparenten, die oben entrollt wurden, „Stoppt den Völkermord“ zu lesen war. Damit es am Sonntag nicht wieder zu solchen Szenen kommt, wurden die Sicherheitskonzepte auf neue Beine gestellt. Die Polizei hat die Festspiel-Organisatoren dabei unterstützt, sagt der Salzburger Landespolizeidirektor Bernhard Rausch im KURIER-Gespräch. „Wir haben den Vorfall 2025 analysiert und Handlungsanleitungen entwickelt.“

Wichtig sei, die Zuständigkeiten klar abzugrenzen: Für die Zutrittskontrollen und die Durchsetzung des Hausrechts seien die Festspiele selbst zuständig, sagt Rausch. Polizeibeamte würden „in Sichtweite“ bereitstehen, sollte es zu Problemen kommen – in Uniform und in Zivil. „Nur weil man die Polizei nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da ist.“

„Abstrakt hohe Gefährdungslage“ Die Gefährdungslage sei aufgrund der geopolitischen Lage „abstrakt hoch“, sagt Rausch, konkrete Hinweise auf eine unmittelbare Gefährdung in Bezug auf die Festspiele lägen nicht vor. Mit welcher Personalstärke die Polizei auftritt, wird vorab nicht kommuniziert, es seien jedenfalls „ausreichend viele“. Im Einsatz stehen auch Spezialkräfte der Cobra und Beamte des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung. Viele der Promi-Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft haben ihren eigenen Personenschutz dabei – das war auch im Vorjahr so. Im Publikum saß etwa Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Neues Drohnenabwehrsystem Die Polizei setzt heuer neben einer Drohne, die Bilder aus der Luft liefern soll, erstmals ein Abwehrsystem ein. Dieses kann illegale Drohnen identifizieren und zur Landung zwingen. Das System war kürzlich beim Electric Love Festival in Salzburg im Einsatz, acht private Drohnen wurden damit entdeckt und zur Anzeige gebracht. Das Drohnenabwehrsystem sei bei Großveranstaltungen generell sinnvoll und werde zum Standard werden, sagt der Salzburger Landespolizeidirektor. „Der Umgang erfordert eine hohe Fachexpertise. Je öfter man damit üben kann, desto besser.“ Der nächste Einsatz sei beim UEFA Super Cup im August geplant.