Gaza-Aktivist bei Festspielen: "Ich war selbst erstaunt, wie einfach es war"

Sechs Gaza-Aktivisten haben sich am Samstag in die Felsenreitschule geschmuggelt und die Eröffnung der Salzburger Festspiele gestört. „Blut an euren Händen!“, rief ein Aktivist, der auf die Bühne gestürmt war. „Niemals wieder muss für alle gelten“, eine Aktivistin mit Palästinenser-Schal um den Hals.

„Im Nachhinein betrachtet“, sagte Landespolizeidirektor Bernhard Rausch, habe „keine Gefährdung“ bestanden. Festspiel-Direktor Lukas Crepaz ergänzte, es gebe ein „umfassendes Sicherheitskonzept“, das jetzt nachgeschärft worden sei.