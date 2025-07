Salzburger Festspiele werden offiziell eröffnet

174 Aufführungen

Am Abend folgt mit "Giulio Cesare in Egitto" von Georg Friedrich Händel die erste szenische Opernproduktion in diesem Sommer.

Das Festival startete bereits vor einer Woche mit der Ouverture Spirituelle und der Premiere des "Jedermann" mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Deleila Piasko als Buhlschaft.

Bis einschließlich 31. August stehen 174 Aufführungen in 45 Tagen an 16 Spielstätten sowie 37 Vorstellungen im Jugendprogramm "jung & jede*r" auf dem Programm.