Offiziell begonnen haben die Salzburger Festspiele bereits am 18. Juli. Am Samstag folgt der auch öffentlich übertragene Auftakt (ORF 2 sendet live ab 10:40 Uhr) in Anwesenheit der türkis-rot-pinken Regierungsspitze Christian Stocker, Andreas Babler und Beate Meinl-Reisinger, abends die Oper Giulio Cesare in Egitto und an der Salzach ein gesellschaftliches Schauspiel.

Dergestalt war der erste Festspiel-Samstag der vergangenen Jahre zumindest, als Ex-Kanzler Sebastian Kurz gemeinsam mit Unternehmer Markus Friesacher zu "Schinkenfleckerl und Gin Tonic" lud.