Salzburg-Wahl: Noch ein rot-blaues Match um Platz 2

SPÖ und FPÖ liefern sich bei der Salzburg-Wahl heute, Sonntag, ein weiteres Match um Platz 2. Verliert - was Umfragen erwarten lassen - die SPÖ, setzt sich eine Niederlagen-Serie fort. In allen drei VP-geführten Ländern, in denen seit 2021 gewählt wurde, landete die SPÖ nur auf Platz 3.

In Niederösterreich und Tirol war die FPÖ erstmals stärker als die SPÖ, in Oberösterreich war es 2021 schon das zweite Mal in Serie. Und in Vorarlberg ist die SPÖ seit 2009 nur mehr Vierte.

