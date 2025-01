Salzburg: Svazek hält an Koalition fest, teilt aber kräftig gegen Edtstadler aus

Das hat die Landespartei in einer Sitzung am Sonntagabend einstimmig beschlossen. Damit ist der Weg frei: Die Noch-Ministerin wird ab 2. Juli Landeshauptfrau von Salzburg.

Tagelang hat die FPÖ in Salzburg ihren großen Koalitionspartner, die ÖVP von Landeshauptmann Wilfried Haslauer , zappeln lassen. Jetzt steht fest: Die schwarz-blaue Koalition im Land kann weiter bestehen, Vize-Landeshauptfrau Marlene Svazek akzeptiert Karoline Edtstadler als ihr künftiges Gegenüber an der Spitze der Landesregierung.

Sündenregister

Edtstadler habe bis dato "keine besonders inhaltsreichen Ressorts auf Bundesebene" besetzt, meint Svazek. Sie war Staatssekretärin im Innenministerium (unter Türkis-Blau) und ist derzeit Kanzleramtsministerin für Europa und Verfassung. Sie zeichne sich verantwortlich für das Informationsfreiheitsgesetz, das viele Gemeinden an die Grenzen des Machbaren bringen werde.

Sie sei zudem noch Teil einer Bundesregierung, die die Republik in ein "finanzielles Chaos" geführt habe - aus dem ihre Partei, die FPÖ, jetzt mit der ÖVP auf Bundesebene einen Ausweg sucht.

Sie habe eine Dreierkoalition zimmern wollen und "diese FPÖ" als Partner ausgeschlossen. "Diese FPÖ steht nun hier und hat gestern beraten, wie es mit ihr weitergehen wird", sagt Svazek - durchaus mit Genugtuung.

Und fährt fort mit einem für ihre Wählergruppe wohl besonders schwerwiegenden Punkt: ihr Verhalten während der Corona-Pandemie.

"Ihre Aussagen zur Impfpflicht waren unübertroffen" in der Reihe der schwer verkraftbaren Aussagen", so Svazek. So meinte Edtstadler einmal, dass jemand, der ungeimpft ist, eigentlich kein Recht mehr habe, in Österreich zu leben, weil er das Leben anderer gefährde. "Diese Empathielosigkeit und Kälte - das bleibt, vor allem emotional", sagt die FPÖ-Chefin. Hunderte Anrufe und Nachrichten hätten sie ereilt von Salzburgerinnen und Salzburgern, "die sich fürchten vor einer Landeshauptfrau Edtstadler".