Edtstadler und Svazek: Duo oder Duell zweier "starker Frauen"?

Ganz so simpel ist es freilich nicht. Die Entscheidung, zur Seite zu treten, dürfte Schnöll zwar tatsächlich selbst getroffen haben. Sie sei über die Weihnachtsfeiertage in ihm gereift, heißt es aus seinem Umfeld. Und der Wunsch, dass er Haslauers Erbe antritt, sei seit jeher von außen stärker gewesen als in seinem Inneren.

Stefan Schnöll , bisheriger Kronprinz von Landeshauptmann Wilfried Haslauer , macht einen Rückzieher und überlässt Karoline Edtstadler den Vortritt, wie am Donnerstag bekannt wurde.

Aber: Seit Beginn der schwarz-blauen Koalition in Salzburg Mitte 2023 mehrten sich die Zweifel, ob sein „Typ“ noch gefragt ist. Die FPÖ ist in Salzburg so wie in ganz Österreich im Aufwind. Marlene Svazek, der anfangs wegen ihres Alters (32) mit großer Skepsis begegnet wurde, erwies sich als äußerst aktive Landeshauptmann-Stellvertreterin mit guten Beliebtheitswerten, die die alte ÖVP-Garde zuweilen überstrahlt.

In Haslauers Schatten Schnöll ist eher ein Mann der leisen Töne. Politisch agiert er bedacht und sachlich, bei öffentlichen Auftritten wirkt er fast scheu. Obwohl er als Nachfolger kontinuierlich aufgebaut wurde und Agenden von Haslauer übernommen hat, sei er stets in dessen Schatten gewesen, heißt es in der Salzburger ÖVP: „Der Wilfried hat den Schnölli an der kurzen Leine gehalten, nichts machen lassen.“ Zuletzt ist es auch politisch nicht rund gelaufen für den Infrastruktur-Landesrat: Sein Herzensprojekt, die Regionalstadtbahn S-Link, fiel bei einer Volksbefragung durch. Zudem sei die Teilsperre der Tauernautobahn ein „Feld gewesen, wo du nichts gewinnen kannst“, heißt es.

"Drexler-Schicksal" Schnöll selbst soll in Hinblick auf die nächsten Landtagswahlen ein „Drexler-Schicksal“ befürchtet haben. Nämlich dass er als Sachpolitiker mit seinen Inhalten nicht durch kommt, von der FPÖ an die Wand gespielt wird und letztlich von seiner Partei das Messer in den Rücken gerammt bekommt. Gemeint ist Christopher Drexler, ehemals ÖVP-Landeshauptmann in der Steiermark, der nach verlorener Wahl bekanntlich noch Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ führen durfte, bevor er in die Bedeutungslosigkeit des Zweiten Landtagspräsidenten verbannt wurde.