Salzburger FPÖ bekommt Arbeitsressort "als Beitrag zum guten Miteinander"

Die FPÖ hat diesen Wechsel nur zähneknirschend akzeptiert - und bekommt nun Zuständigkeiten dazu. "Nehmen Sie es als weiteren Beitrag zu einem klimatisch guten Miteinander in der Landesregierung, damit weitere Überlegungen gar nicht aufkommen", sagte der noch amtierende Landeshauptmann Haslauer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Und spielt damit auf die Tatsache an, dass die FPÖ kurzfristig überlegt hatte, die Koalition aufzulösen.

Eine "Planänderung" in der Salzburger Landesregierung führt jetzt zu weiteren Veränderungen in der Arbeitsverteilung der schwarz-blauen Koalition: Wie Mitte Jänner bekannt wurde, wird statt Stefan Schnöll , der lange als Nachfolger von Landeshauptmann Wilfried Haslauer vorgesehen war, im Juli nun Karoline Edtstadler Landeshauptfrau (alle ÖVP).

Neuverteilung ab 2. Juli

Zu den Hintergründen der Neuverteilung erklärte Haslauer noch, dass es schon seit Längerem den Wunsch der FPÖ gegeben habe, mehr Zuständigkeiten und Verantwortung zu bekommen. Bei der Regierungsbildung im Sommer 2023 habe sich die ÖVP "überproportional viel an Arbeit gekrallt", so Haslauer, "das ist in unserer DNA drinnen". Svazek an seiner Seite lacht. Im Zuge des Personalwechsels in der Regierung sei nun eben eine gute Gelegenheit, etwas abzugeben.

Eine entsprechende Verordnung wurde bereits vorbereitet und soll ab 2. Juli in Kraft treten. An diesem Tag tritt Haslauer als Landeshauptmann zurück - und Edtstadler übernimmt. Ab Samstag, 1. Februar, ist sie übrigens schon geschäftsführende Parteichefin in Salzburg.