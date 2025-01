Auf Bussi-Bussi: Svazek hat mit Edtstadler die "Reset-Taste" gedrückt

Die Noch-Ministerin soll ja, wie berichtet, im Sommer Landeshauptfrau in Salzburg werden. Was die FPÖ, die seit 2023 mit der ÖVP im Land regiert, zwar der Koalition zuliebe einstimmig akzeptiert hat - und dennoch ging man deutlich auf Distanz zu Edtstadler.

Das sagte die FPÖ-Vizelandeshauptfrau Marlene Svazek noch am Montag in einer Pressekonferenz über ihr künftiges Gegenüber bei der ÖVP, Karoline Edtstadler .

Am Abend darauf wirkt Svazek nicht mehr so distanziert. Im Gegenteil: Ein Kamerateam der ORF-Sendung "Salzburg Heute" hielt fest, wie die FPÖ-Chefin und die designierte ÖVP-Chefin beim Damen-Nachtslalom in Flachau einander herzlich mit Bussi-links-Bussi-rechts begrüßen.

Zum Amüsement der Umstehenden imitiert Edtstadler dann Raubtierkrallen.

"Jetzt schauen wir einmal"

Vom Redakteur gefragt, ob es doch noch Hoffnung gebe auf eine gute Zusammenarbeit, sagt Edtstadler: "Ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass das auch funktionieren wird."

Und Svazek erklärt auf Nachfrage nach ihrem "verbalen Gewitter" am Vortag, man habe "die Reset-Taste gedrückt. Jetzt schauen wir einmal, was weiter passiert."

Stefan Schnöll, der laut ursprünglichem Plan ja die Nachfolge von Wilfried Haslauer hätte antreten sollen, ist zuversichtlich: "Ich glaube, dass wir nach wie vor gut zusammenarbeiten und das wird in Zukunft auch sehr gut funktionieren mit Karoline Edtstadler und Marlene Svazek gemeinsam."