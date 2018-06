Salvini lädt FPÖ-Spitze zu Lega-Treffen ein

Bei der Jahresversammlung in Pontida will Salvini unter anderem den Sieg seiner Partei bei den Teilkommunalwahlen, zu denen am 10. Juni zehn Millionen Italiener aufgerufen waren, feiern. Für den 45-jährigen Salvini, seit 2013 Chef der Lega, ist dies der erste Auftritt in Pontida in seiner neuen Rolle als Innenminister und Vizepremier.

Front National als Vorbild für Lega

Im lombardischen Ort Pontida (Provinz Bergamo) treffen sich jährlich die Lega-Anhänger. Unter Salvinis Führung wandelte sich die Lega von einer separatistischen Partei mit Fokus auf Norditalien in eine gesamtstaatliche Rechtskraft nach dem Modell der Front National (FN) um. Sie ist nach der Fünf-Sterne-Bewegung Italiens zweitstärkste Regierungspartei. Die neue Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung ist seit drei Wochen im Amt.