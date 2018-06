Strache bei Salvini in Rom: "Freunde zur Verteidigung unserer Völker"

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ist am Dienstagabend in Rom zu einem Gespräch mit dem italienischen Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini in Rom eingetroffen. Nach einem privaten Treffen mit Strache am Dienstagabend postete Salvini auf Facebook ein Selfie mit dem österreichischen Amtskollegen.

"Hier bin ich mit dem österreichischen Vizekanzler Strache: Freunde und Verbündete, um unsere Völker zu verteidigen", schrieb Salvini auf Facebook. Auch Strache postete auf Twitter ein in Rom geschossenes Bild. Der Vizekanzler nimmt am Mittwochvormittag an der Generalaudienz mit dem Papst auf dem Petersplatz teil.