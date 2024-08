Sabine Matejka: "Verstehe die Angst der Politik, Kontrolle abzugeben"

Sabine Matejka: Ich glaube das nicht. Und auch der Bericht der Kommission, der sogenannte Rechtsstaatlichkeitsbericht, beschreibt die österreichische Justiz grundsätzlich als sehr effizient und auch als unabhängig. Es gibt aber Kritikpunkte, die schon seit Jahren in dem Bericht stehen. Das betrifft die fehlende Generalstaatsanwaltschaft und die Ernennungsverfahren bei höherrangigen Gerichtspositionen in der Verwaltungsgerichtsbarkeit.

Die Weisungsspitze ist sicherlich eines der größeren Probleme. Das sagt auch der EU-Kommissionsbericht ganz klar. Hier ist Österreich zusammen mit Deutschland eines der wenigen Länder, die hier keine unabhängige Weisungsspitze für die Staatsanwaltschaft haben. Das ist mittlerweile europäischer Standard. Die Bemühungen in diese Richtung sind grundsätzlich ja schon weit fortgeschritten. Es gab eine Expertenkommission dazu, der ich angehört habe. Was halt noch fehlt, ist der gemeinsame politische Wille, dieses Kind auf die Welt zu bringen.

Zuletzt wurde das System für die prominenten Fälle, vielfach Politiker, als Zwei-Klassen-Justiz bezeichnet. Ist die Kritik berechtigt?

Die Diskussion ist ebenfalls eine alte. Man hat schon immer versucht, die vielen Berichtspflichten in solchen Fällen zu reduzieren. Wir haben oft festgestellt, dass diese der Grund waren, dass Verfahren so lange gedauert haben. Und natürlich werden hier Fälle unterschiedlich behandelt. Ob das berechtigt ist, muss hinterfragt werden. Der Begriff Zwei-Klassen-Justiz ist für mich aber ein bisschen unglücklich, weil er in der Öffentlichkeit falsch verstanden werden und zu Verunsicherung führen könnte. Wenn wir so pauschal davon reden, dann kann jemand glauben, dass dies die gesamte Justiz betrifft. Das stimmt natürlich nicht.

Sie waren in der Arbeitsgruppe zur Schaffung einer Generalstaatsanwaltschaft. Was wird sich dadurch in der Justiz ändern?

Es gibt grundsätzlich in der Staatsanwaltschaft eine gewisse Hierarchie und eine Weisungsstruktur. Das ist per se ja nichts Schlechtes. Der Vorteil eines Generalstaatsanwalts wäre, dass dieser einer politischen oder parteipolitischen Einflussnahme nicht so ausgesetzt ist wie ein politisch bestellter Minister, der normalerweise einer Partei angehört. Außerdem ist dieser dann eine Fachperson, die aus dem Justizbereich kommt. Weiters würde diese Person nicht nach einer Legislaturperiode wieder ausgewechselt, sondern wäre länger im Amt, was der Sache durchaus dienlich ist.