Gegengeschäfte, aber sauber: Österreich sucht Platz am Rüstungsmarkt

Es sind goldene Zeiten für Rüstungskonzerne : Die globale Unsicherheit nimmt zu, die Welt rüstet auf. Auch in der Europäischen Union , deren Mitgliedsstaaten sich derzeit mehr schlecht als recht auf Kompromisse für gemeinsame Rüstungsprojekte einigen können, profitieren einige Rüstungsgiganten seit Jahren. Von US-Unternehmen ganz zu schweigen.

Neue Taskforce

In dieser Situation droht die österreichische Wirtschaft mehr oder minder leer auszugehen – unter anderem, weil lange zu viel Bürokratie und zu wenig gemeinsamer politischer Wille vorhanden war, für diesen Sektor notwendige Schritte zu unternehmen. Hier will die Industriellenvereinigung (IV) einen Anstoß geben: Eine „Taskforce“ arbeitet an einem Projekt, das die sicherheitspolitische und wirtschaftliche Resilienz Österreichs stärken soll. Ziel soll es sein, die Rahmenbedingungen für industrielle Kooperationen im Verteidigungsbereich zu verbessern – von der Ausrüstung für Militär und Polizei über Forschungsförderung bis hin zu rechtlicher Absicherung und Compliance.