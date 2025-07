Hoffen auf Trump kann nicht genug sein: Europa steht noch immer nackt da

Seit bald dreieinhalb Jahren tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine , sterben Hunderttausende Menschen, werden Städte und ganze Landstriche in Schutt und Asche gelegt. Seit bald dreieinhalb Jahren lavieren europäische Spitzenpolitiker zwischen „Unterstützung so lange wie nötig“ und betroffenen Reden, wenn einmal mehr Hunderte Drohnen und Dutzende Marschflugkörper zivile Infrastruktur vernichten.

Es jetzt als Erfolg zu verkaufen, dass man US-amerikanische Waffen kauft und damit nicht einmal europäische Arbeitsplätze im wichtigen Bereich der Verteidigungswirtschaft schafft, ist nichts anderes als ein Eingeständnis eines Versagens, das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen dürfte. Denn die Welt wird nicht sicherer werden – im Gegenteil.

Die USA werden sich stückweise aus Europa zurückziehen. In diesem entstehenden Vakuum werden weitere Kriege und Konflikte ausbrechen – etwa am Balkan. Ganz zu schweigen von dem nicht unwahrscheinlichen Fall einer „militärischen Spezialoperation zur Rettung russischer Minderheiten im Baltikum“. Doch auch außenpolitisch manifestiert sich in der zunehmend multipolaren Welt eine simple wie primitive Regel: „Ich bin stärker als du, also tu, was ich dir sage.“

Europa sollte diese Regel nicht anwenden, wohl aber bereit sein, sich dagegen zu verteidigen. Derzeit ist das bei Weitem nicht der Fall.